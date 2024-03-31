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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Число подтопленных паводком домов растет на Алтае

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Талые воды подтопили уже 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю в воскресенье.

По состоянию на субботу, в регионе было подтоплено 634 приусадебных участка и 87 домов, в которых проживают 143 человека, перекрыты восемь участков автодорог.

"В Михайловском районе наиболее сложная ситуация. В селе Михайловское подтоплено 46 домов, и 364 приусадебных участка. В селе Ракиты подтоплено 39 домов и 253 приусадебных участков. Развернуты три пункта временного размещения (с. Михайловское и с. Ракиты), в которых находятся 77 чело‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌век", - говорится в сообщении.

В населенном пункте развернуты водоналивные дамбы, произведена отсыпка грунта вдоль водопропускных каналов и дорог.

Отмечается, что в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах также зафиксированы подтопления талой водой низменных мест и домов.

В населенных пунктах Алтайского края откачивают воду с помощью мотопомп, организовали отсыпку низменных мест, возводят дамбы, прокладывают каналы для ухода талой воды.

Как сообщалось, в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки ввели режим ЧС.

Благовещенск Алтай МЧС
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