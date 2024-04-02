Список задержанных по делу о ЧП на руднике в Приамурье дополнился новым подозреваемым

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Главный инженер рудника "Пионер" в Амурской области, где две недели назад из-за обрушения породы 13 человек оказались заблокированы в шахте, задержан в качестве подозреваемого, сообщает региональное СУ СК России.

"В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный инженер рудника "Пионер" подозревается в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

В рамках уголовного дела планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ на место ЧП стянута различная техника, в том числе четыре установки для бурения скважин, прибыли спасательные бригады из разных регионов.

В Приамурье был введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника, задержаны двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

В понедельник было принято решение о прекращении работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.