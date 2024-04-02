Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Список задержанных по делу о ЧП на руднике в Приамурье дополнился новым подозреваемым

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Главный инженер рудника "Пионер" в Амурской области, где две недели назад из-за обрушения породы 13 человек оказались заблокированы в шахте, задержан в качестве подозреваемого, сообщает региональное СУ СК России.

"В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный инженер рудника "Пионер" подозревается в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

В рамках уголовного дела планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ на место ЧП стянута различная техника, в том числе четыре установки для бурения скважин, прибыли спасательные бригады из разных регионов.

В Приамурье был введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника, задержаны двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

В понедельник было принято решение о прекращении работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.

Приамурье СК России Пионер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа со 2 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" в режиме "Т+1" из-за дробления

Мосбиржа со 2 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" в режиме "Т+1" из-за дробления

В МЧС прогнозируют подтопление более 700 жилых домов в 19 регионах России

В МЧС прогнозируют подтопление более 700 жилых домов в 19 регионах России
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 10 человек

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Минобороны РФ сообщило о перехвате шести беспилотников ВСУ над Черным морем

Один рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте

Диспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьян

Диспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьян

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Нападение на Crocus City Hall

Арестован десятый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

В ГД разъяснили, что будет считаться участием в работе нежелательной организации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });