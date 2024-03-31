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Почти 500 жилых домов подтоплено паводком на Алтае

Почти 500 жилых домов подтоплено паводком на Алтае
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В четырех десятках населенных пунктов Алтайского края в зоне подтопления находятся 478 жилых домов и 943 приусадебных участка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По состоянию на утро воскресенья в регионе было подтоплено 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах.

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По данным пресс-службы, в трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Как говорится в сообщении, людям оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что спасатели в гидрокостюмах эвакуируют людей из домов. Кроме т‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ого, по данным пресс-службы МЧС, введено ограничение на девяти участках автодорог.

В краевой столице в воскресенье провели перекачку воды в поселке Центральный, на Змеиногорском тракте, в переулке Калманский, на улице Садовая, уложили мешки с песком на Павловском тракте. В Новоалтайске и селе Зудилово, в Заринске, Камне-на-Оби, Кытманово, Тюменцево, Славгороде, Ельцовке и в других населенных пунктах откачали воду с подтопленных территорий.

Как сообщалось, в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки ввели режим ЧС.

Алтайский край МЧС РФ
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