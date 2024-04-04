Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Половодье в Оренбургской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой обстановкой.

"Ввел на территории Оренбургской области режим ЧС. Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры", - написал глава Оренбуржья Денис Паслер в своем телеграм-канале в четверг.

Руководство ликвидацией ЧС возложено на первого вице-губернатора Сергея Балыкина, контроль - за главой области.

Губернатор отметил необходимость "сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, предметов первой необходимости, сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка по всей области".

По его словам, специалисты в муниципалитетах готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб, обеспечивают работу пунктов временного размещения с обязательным питанием, водой, медицинской помощью и медикаментами.

В эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг Паслер сообщил, что паводковые явления в Оренбургской области, как ожидается, закончатся через две-три недели.

"Продолжительность (паводка - ИФ), я думаю, что две-три недели еще будет", - сказал глава региона.

Он отметил, что у области самая протяженная граница с Казахстаном, где также в настоящее время проходит половодье, поэтому вода доходит до приграничных населенных пунктов. Также талая вода поступает в Оренбуржье со стороны Башкирии и Челябинской области. С учетом того, что географически регион вытянут и находится в нескольких климатических зонах, таяние снега идет неравномерно в каждой части.

По словам губернатора, в селе Краснохолм, где сейчас наблюдается напряженная ситуация, пик паводка продлится еще 2-3 дня. Такие же сроки применимы в целом и для остальной центральной и восточной части региона. В дальнейшем талые воды пойдут в западную сторону, ближе к Самарской области, добавил он.

Касаясь темы компенсаций, Паслер сообщил, что деньги пострадавшим в зоне ЧС будут выплачиваться по их заявлениям из средств резервного фонда региона.

"Все нормативные документы приняты были и ранее. Деньги на это в резервном фонде предусмотрены, поэтому там, где, конечно, вводятся соответствующие режимы, ну, например, в Краснохолме, то деньги, конечно же, по обращениям будут уделяться в полном объеме", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Оренбуржье талыми водами подтоплено 543 дома, 2274 приусадебных участка на территории 15 муниципальных образований. Всего из зоны подтопления эвакуировано 1473 человека, из них 381 ребенок.

В общей сложности, на данный момент подтопления зафиксированы в 14 районах, трех городских округах и трех городах Оренбуржья.