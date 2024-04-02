Над Липецкой области обезвредили беспилотник самолетного типа

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Становлянском районе Липецкой области был обнаружен и подавлен дежурными средствами БПЛА самолетного типа, сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Артамонов.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В 9:42 губернатор сообщил, что на территории области введен режим воздушной опасности, поскольку рядом были замечены беспилотники. Об отбое воздушной тревоги он сообщил в 10:07.