В Минэнерго считают, что РФ способна обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок и соседей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие мощности России позволяют не только полностью удовлетворять потребности отечественного рынка нефтепродуктов, но и обеспечивать внешние рынки стран-соседей, заявили "Интерфаксу" в Минэнерго России.

По итогам совещания о рынке нефтепродуктов 22 марта правительство сообщило, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям вместе с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом.

Как говорится в протоколе совещания, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", нефтяным компаниям Новак рекомендовал, в частности, максимизировать поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок с целью полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка, в том числе за счет сокращения экспортных поставок.

На прошлой неделе вице-премьер, отвечая на вопрос, есть ли смысл запрещать экспорт дизтоплива, ответил отрицательно. "Нет (не нужно вводить запрет на экспорт дизтоплива - ИФ), дизтоплива у нас производится в 2 раза больше, чем потребляется на внутреннем рынке, его просто девать некуда. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам", - сказал он.

2 апреля Новак проведет новое совещание по рынку нефтепродуктов, сообщили источники "Интерфакса".

По словам представителя Минэнерго, наибольшее внимание уделяется балансу автомобильного бензина 5-го экологического класса, потребляемого на внутреннем рынке России. "С начала года накопленное производство автомобильного бензина находится примерно на уровне аналогичного периода 2023 года. При этом благодаря превентивной мере по запрету экспорта бензина отгрузки на внутренний рынок примерно на 10% выше, чем в 1 квартале 2023 года, что позволяет насыщать рынок и формировать необходимые запасы топлива перед весенним периодом роста спроса и ремонтов на НПЗ", - сказали в Минэнерго.

По данным ведомства, коммерческие запасы бензина на НПЗ и нефтебазах в настоящее время составляют около 2 млн т, что выше уровней аналогичных периодов прошлых лет. Производство дизельного топлива существенно превосходит потребности внутреннего рынка, а отгрузки отечественным потребителям увеличены с начала года на 15% по сравнению с началом 2023 года.

"С учетом эффективного действия экономических механизмов поддержки производства нефтепродуктов и их реализации на внутреннем рынке, ситуация с топливообеспечением стабильная", - заявляют в Минэнерго.

Биржевые цены на нефтепродукты на этой неделе развернулись вверх после нескольких дней снижения на прошлой неделе. Собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что рост цен на нефтепродукты на СПбМТСБ связан со стартом весеннего сезонного спроса на топливо. Также участники рынка высказывают опасения, что производство топлив в стране будет снижено из-за последствий атак дронов на НПЗ. Кроме того, ряд нефтеперерабатывающих заводов выходят на весенние плановые ремонты, что тоже может сказаться на общих поставках топлив.

С 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина.

Как сказано в протоколе совещания у Новака, ФАС, РЖД и СПбМТСБ должны проработать вопрос предоставления права поставщику отклонить заявку на поставку биржевых нефтепродуктов, если по информации РЖД на путях общего и необщего пользования.

СПбМТСБ по согласованию с ФАС рекомендовано направить в Банк России изменения к правилам проведения организованных торгов в секции "Нефтепродукты" об установлении ставок за сверхнормативный простой цистерн в 8 тысяч рублей в сутки, начиная с 11 суток сверхнормативного простоя.

Кроме того, этим ведомствам рекомендовано увеличить размер гарантийного обеспечения по биржевым договорам в той же секции с условием поставки "франко-вагон станция отправления" и "франко-вагон станция отправления ОТП" для покупателей с 5% до 15%.