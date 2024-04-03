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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в стране

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на продовольствие в России стабилизированы, все принятые для этого меры сработали, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр. Это инструменты координационного центра правительства и система инцидентов, когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров", - сказала она.

Она напомнила о ситуации с яйцами, когда на фоне резкого роста цен на них было принято решение об обнулении ввозных пошлины на полгода. По ее словам, Белоруссия, в частности, уже ввезла 195 млн яиц против 55 млн штук год назад. Всего, как предполагается, беспошлинный ввоз может составить 1,2 млрд штук.

Белоруссия Виктория Абрамченко
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