Поврежденные после атаки дронов здания в Елабуге будут восстановлены

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить жилые помещения в зданиях, поврежденных во вторник при атаке БПЛА, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Раис республики осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава Татарстана заявили "Интерфаксу", что число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до 13 человек.

"По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.

"Восемь человек госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий", - добавил он.

Утром во вторник пресс-службы главы Татарстана сообщила, что в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами.

Позже мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем телеграм-канале написал, что в результате утренней атаки БПЛА на одно из предприятий в городе пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.