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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге выросло до 13 человек

Восемь раненых госпитализированы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Елабуге число пострадавших в результате удара беспилотника выросло до 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана во вторник.

"По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - сказал представитель ведомства.

"Восемь человек госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий", - добавил он.

Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Среди пострадавших есть гражданин Киргизии 2007 года рождения, он получил ранения средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе киргизского МИД.

Утром стало известно об атаке дронов на объекты в Елабуге и Нижнекамске. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин затем сообщил, что в его городе обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Атака была совершена на одно из предприятий в Нижнекамске, технологический процесс в результате не был нарушен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Татарстан Нижнекамск Минздрав Киргизия Рамиль Муллин Елабуга
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