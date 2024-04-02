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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Материальную помощь в Москве получил 221 пострадавший в Crocus City Hall

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Материальную помощь от Москвы в виде выплат получил 221 пострадавший в результате теракта в Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

"Москва продолжает осуществлять выплаты пострадавшим и семьям погибших в теракте 22 марта. На сегодняшний день обратились 417 человек, получили выплаты 221 человек", - говорится в сообщении.

В частности, выплаты получили 168 москвичей, 49 жителей других регионов, а также четыре иностранных гражданина.

Заявления от пострадавших принимаются семь дней в неделю по адресу улица Краснопрудная, дом 13. Всю необходимую информацию о получении выплат жители Москвы и других регионов могут получить в Единой справочной службе департамента труда и соцзащиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44.

Мэр столицы Сергей Собянин обещал, что власти Москвы и Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Как было сказано в распоряжении мэрии, для детей, у которых в теракте погибли родители, будут предусмотрены дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

По последним данным, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall погибли 144 человека.

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 марта – 02 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Сергей Собянин Подмосковье Crocus City Hall
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