Материальную помощь в Москве получил 221 пострадавший в Crocus City Hall

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Материальную помощь от Москвы в виде выплат получил 221 пострадавший в результате теракта в Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

"Москва продолжает осуществлять выплаты пострадавшим и семьям погибших в теракте 22 марта. На сегодняшний день обратились 417 человек, получили выплаты 221 человек", - говорится в сообщении.

В частности, выплаты получили 168 москвичей, 49 жителей других регионов, а также четыре иностранных гражданина.

Заявления от пострадавших принимаются семь дней в неделю по адресу улица Краснопрудная, дом 13. Всю необходимую информацию о получении выплат жители Москвы и других регионов могут получить в Единой справочной службе департамента труда и соцзащиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44.

Мэр столицы Сергей Собянин обещал, что власти Москвы и Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Как было сказано в распоряжении мэрии, для детей, у которых в теракте погибли родители, будут предусмотрены дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

По последним данным, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall погибли 144 человека.