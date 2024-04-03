Воробьев сообщил, что банки спишут кредиты погибших в Crocus до 15 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки спишут кредиты погибших в Crocus City Hall и их ближайших родственников в беззаявительном порядке до середины апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду.

"До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений", - цитирует Воробьева пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что российские банки, среди которых - ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк (ХКФ банк), Почта банк, Газпромбанк, Тинькофф банк, банк "ДОМ.РФ", Банк "Уралсиб", готовы списать всю задолженность погибших и пострадавших в теракте в Crocus City Hall.

Сбербанк напомнил, что у него действует программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. "В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы", - сообщил крупнейший российский банк в марте.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.