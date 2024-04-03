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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:30

Патрушев заявил, что следы теракта в Crocus ведут к спецслужбам Украины

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что следы теракта в концертном зале Crocus City Hall ведут к украинским спецслужбам.

"Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация - ИФ)", - сказал Патрушев в Астане на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств ШОС.

"Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам", - заявил Патрушев.

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26 марта секретарь Совбеза РФ говорил, что многое указывает на причастность Украины к теракту в Crocus City Hall, информацию анализируют правоохранительные органы.

В среду в Астане Патрушев сказал: "Всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и другие террористические организации создал Вашингтон", - сказал Патрушев.

"Преступники, совершившие это массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось окно для перехода", - сообщил секретарь Совбеза.

"Обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов", - сказал он.

"Именно в тот день, как сообщили свидетели, исполнители теракта посещали Crocus City Hall для оценки ситуации на месте", - отметил секретарь Совбеза.

"Признательны за переданные вами соболезнования и слова решительного осуждения кровавого и циничного террористического акта, совершенного 22 марта в Подмосковье", - сказал Патрушев участникам встречи в Астане.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших составляет 144 человека.

Хроника 22 марта – 03 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Николай Патрушев Подмосковье ИГИЛ Украина Совет безопасности РФ
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