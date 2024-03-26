Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:35

Эксперт оценил снижение зависимости птицеводства от импорта инкубационных яиц до менее 10%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ продолжает импортировать инкубационные яйца, но зависимость от зарубежных поставок существенно снизилась.

"У нас сейчас зависимость от импортных инкубационных яиц составляет менее 10%", - сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на пленарном заседании в рамках агрофорума в Уфе во вторник.

По его словам, в 2023 году импорт составил "чуть более 300 млн штук". Согласно его презентации, в 2019-2020 годах он был на уровне порядка 700 млн штук в год. В 2022 году импорт снизился до около 400 млн штук. Причем наибольшая доля в зарубежных поставках приходится на яйца индейки.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, год назад зависимость отечественного птицеводства от импорта инкубационных яиц составляла 13%.

Национальный союз птицеводов Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });