Эксперт оценил снижение зависимости птицеводства от импорта инкубационных яиц до менее 10%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ продолжает импортировать инкубационные яйца, но зависимость от зарубежных поставок существенно снизилась.

"У нас сейчас зависимость от импортных инкубационных яиц составляет менее 10%", - сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на пленарном заседании в рамках агрофорума в Уфе во вторник.

По его словам, в 2023 году импорт составил "чуть более 300 млн штук". Согласно его презентации, в 2019-2020 годах он был на уровне порядка 700 млн штук в год. В 2022 году импорт снизился до около 400 млн штук. Причем наибольшая доля в зарубежных поставках приходится на яйца индейки.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, год назад зависимость отечественного птицеводства от импорта инкубационных яиц составляла 13%.