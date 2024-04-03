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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Цены на яйца в России с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,3%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в России с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,3%, сообщил Росстат. Снижение замедлилось по сравнению с 0,6% на предыдущей неделе.

С начала года яйца подешевели на 4,9%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на мясо кур не изменились. Неделей ранее был зафиксирован их рост на 0,13%. По сравнению с началом года курятина подешевела на 3,8%.

Продолжает дорожать сахар. На минувшей неделе рост цен на него ускорился до 1% против 0,7% неделей ранее. С начала года цены на него повысились на 3%.

Росстат также сообщил, что с 26 марта по 1 апреля баранина подорожала на 1%, маргарин - на 0,9%, говядина, пшеничная мука и печенье - на 0,4%, черный чай - на 0,3%, мороженая рыба, молоко - на 0,2%, творог, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб, рис - на 0,1%.

В то же время цены на свинину, гречку и макаронные изделия снизились на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы и пшено - на 0,2%.

Как сообщалось, в феврале по сравнению с январем цены на продукты питания повысились на 0,8%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат
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