Более сотни участков подтоплено паводком в Вологодской и Ленинградской областях

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Зона подтопления из-за паводка в Вологодской и Ленинградской областях охватила свыше 100 придомовых участков.

В частности, врио вологодского губернатора Георгий Филимонов сообщил, что в поселке Кадуй весеннее половодье пришло в 43 придомовые территории и несколько подвальных помещений.

"Ситуация напряженная, такого притока воды не было с 1966 года. Оперативная группа МЧС, администрации муниципалитета, центра 112 и других служб обследует жилые дома и дороги. Провели комиссию по ЧС, поставили задачи, работаем", - написал Филимонов в своем телеграм-канале.

По его информации, эвакуировано два десятка жителей.

Режим повышенной готовности в связи с паводком действует в Бабаевском, Великоустюгском, Вологодском, Грязовецком, Междуреченском, Устюженском и Харовском округах Вологодской области.

Как сообщает администрация Тихвинского района Ленинградской области, по состоянию на утро четверга уровень воды в реке Тихвинка увеличился до 536 см, в зоне подтопления находятся 79 придомовых участка.

"Скорость подъема воды немного снизилась (ранее прибывало за сутки 26 см, сегодня - 16 см). Группировка спасателей Ленинградской области удвоена. Прибыла высокопроходимая техника, лодки (...) Администрация совместно с МЧС продолжает выставлять мостки. Для снятия угрозы затопления проезда по ул. Римского-Корсакова по краю дороги на берегу укладывают мешки с песком", - говорится в сообщении муниципалитета на странице во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Тихвине развернут оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки. Утром в среду уровень воды в Тихвинке составлял 520 см (опасная отметка - 500 см).