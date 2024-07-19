Тарифы страхования ответственности владельцев опасных объектов изменятся с 30 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) с 30 июля 2024 года, сообщает регулятор. Соответствующее указание ЦБ зарегистрировал Минюст.

Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности, отмечается в сообщении.

"Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%", - сообщает ЦБ.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.

Закон об ОСОПО действует с 2012 года, он предусматривает страховые компенсации пострадавшим в случае возникновения техногенной аварии на опасном объекте за ущерб жизни и здоровью, а также имуществу, в том числе сотрудникам самого опасного предприятия.