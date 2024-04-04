В Шебекинском округе дрон ударил по селу Вознесеновка

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской Вячеслав Гладков.

По его данным, никто не пострадал. Незначительные повреждения получили кровля и фасад неназванного коммерческого объекта.

Ранее он сообщал, что в Вознесеновке атаке ВСУ с помощью FPV-дрона подвергся движущийся по дороге грузовой автомобиль, в результате взрыва водитель не пострадал, машина получила значительные повреждения.