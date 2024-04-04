Глава структурного подразделения "Лукойла" арестован по обвинению в коррупции

Уголовное дело связано с получением данных, составляющих налоговую тайну

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд санкционировал арест руководителя одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" Алексея Степанова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении Степанова Алексея Александровича, руководителя одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл", в виде ареста до 2 июня", - сообщили в пресс-службе суда.

Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

В суде уточнили, что Степанов руководил управлением по работе с таможенными органами ПАО "Лукойл".

Также судом отправлены под домашний арест начальник отдела круглосуточной технической поддержки ИТС Сергей Петрович, замначальника энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, а также неработающий Андрей Брехов.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 июня", - сказали в суде.

Акимов, Петрович, Брехов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

Подробностей обвинения в суде не сообщили. Вместе с тем, как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, фигуранты дела были задержаны 3 апреля. Им вменяется совершение с начала прошлого года коррупционных преступлений, связанных с незаконным "получением данных по ВЭД нефтеперерабатывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну".