Глава структурного подразделения "Лукойла" арестован по обвинению в коррупции
Уголовное дело связано с получением данных, составляющих налоговую тайну
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд санкционировал арест руководителя одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" Алексея Степанова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении Степанова Алексея Александровича, руководителя одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл", в виде ареста до 2 июня", - сообщили в пресс-службе суда.
Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
В суде уточнили, что Степанов руководил управлением по работе с таможенными органами ПАО "Лукойл".
Также судом отправлены под домашний арест начальник отдела круглосуточной технической поддержки ИТС Сергей Петрович, замначальника энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, а также неработающий Андрей Брехов.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 июня", - сказали в суде.
Акимов, Петрович, Брехов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Подробностей обвинения в суде не сообщили. Вместе с тем, как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, фигуранты дела были задержаны 3 апреля. Им вменяется совершение с начала прошлого года коррупционных преступлений, связанных с незаконным "получением данных по ВЭД нефтеперерабатывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну".