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Басманный суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину до 20 мая

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая замруководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Защита и сама Ягодкина просили суд избрать ей более мягкую меру пресечения.

Ягодкиной предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в". ч. 3 ст. 286 УК).

Согласно фабуле дела, Ягодкина, будучи руководителем Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС, в 2018-2019 год обеспечила выдачу и незаконное, как считает следствие, продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух аффилированных между собой компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1,228 млрд рублей.

По словам следователя, причастность Ягодкиной к совершению преступления была установлена в ходе расследования по уголовному делу в отношении двоих сотрудников ФТС, которые в настоящее время также привлечены к уголовной ответственности, но находятся под подпиской о невыезде.

Ягодкина заявила в суде о своей невиновности, отметив, что не давала никому незаконных указаний, добавив, что марки, по которым не поступили отчеты, были заблокированы.

О ее задержании после рабочего совещания стало известно 26 марта.

Как сообщает сайт ФТС, 48-летняя Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. На должность замруководителя ФТС назначена была 13 сентября 2019 года. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы.

Басманный суд ФТС Елена Ягодкина
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