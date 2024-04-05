СКР проверяет данные о причастности исламистских террористов к теракту в Crocus

Есть информация, которая может свидетельствовать о связи между терактом и проведением СВО

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Следствие проверяет версию причастности представителей украинских спецслужб и международных исламистских группировок к организации теракта в Crocus City Hall, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

Ранее в ведомстве заявляли о проверке данных об участии в подготовке теракта только украинских спецслужб.

"Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - говорится в сообщении.

Как отметили в СКР, "по указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения".

"Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях", - заявили в ведомстве.

Кроме этого, по данным следствия, "в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом".

"Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - заявили в СКР.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Позднее НАК, ФСБ и СК РФ заявляли о задержании других фигурантов дела. Ряд из них арестован.