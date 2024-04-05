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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Губернатор Мурманской области пришел в себя после операции из-за нападения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после хирургической операции, которую экстренно провели после нападения на него с ножом в четверг вечером в Апатитах.

Видеообращение главы региона опубликовано в его телеграм-канале.

В обращении губернатор поблагодарил врачей, которые его спасли, и всех тех, кто за него переживает и его поддерживает. "Сейчас буду восстанавливаться - и дальше в бой, только вперед", - добавил он.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области, уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения на Чибиса. "Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя Апатитов уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отмечают, что после нападения 42-летний житель Апатитов попытался скрыться, но был задержан.

Ранее СКР сообщил, что нападавший в результате допроса пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

По данным следствия, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

Как сообщалось, в четверг вечером в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие.

Губернатор получил ранение, но самостоятельно дошел до машины. После он был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где был прооперирован.

Заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев после операции сообщил, что Чибис находился в тяжелом, стабильном состоянии.

"Выполнена лапаротомия (разрез брюшной стенки - ИФ), ревизия, гемостаз, зашивание ран поврежденных органов", - сообщил Панычев.

Андрей Чибис СКР Мурманская область
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