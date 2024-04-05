Подвергшийся нападению губернатор Мурманской области хочет вернуться к работе

В ближайшее время правительство определит временно исполняющего обязанности главы региона

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прооперированный после нападения на него с ножом, хочет вернуться к работе, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

"Губернатор действительно сам настроен оптимистично, как всегда, в первую очередь рвется вернуться к работе", - сказала Сечкина в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, врачи наблюдают за динамикой состояния Чибиса. "Сейчас какие-либо еще прогнозы о восстановлении, сколько это займет, (давать - ИФ) крайне рано", - сказала Сечкина.

Пресс-секретарь добавила, что в ближайшее время правительство Мурманской области определит, кто будет временно исполнять обязанности губернатора.

В четверг вечером в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие. Губернатор получил ранение, но самостоятельно дошел до машины. После его доставили в больницу и прооперировали.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, после нападения на Чибиса в отношении 42-летнего жителя Апатитов было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Там отметили, что после нападения мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Ранее СКР сообщил, что нападавший на допросе заявил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

По данным следствия, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.