СКР сообщил, что напавший на мурманского губернатора испытывал неприязнь к нему

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержан и допрошен, сообщил Следственный комитет России

"В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений, заявляет СКР.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного", - сообщает ведомство.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

Ранее сообщалось, что Чибиса ранили в живот в четверг вечером после встречи в Апатитах с местными жителями.

"Вооруженное нападение произошло на выходе их здания ДК "Строитель". Нападавший мужчина был задержан", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона. Там добавили, что после нападения Чибис самостоятельно дошел до машины.

В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. Главврач больницы охарактеризовал состояние губернатора как тяжелое, Чибис находится в реанимации.