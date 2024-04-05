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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Временно исполнять обязанности Чибиса будет замгубернатора Аксенова

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполнять обязанности главы Мурманской области после вооруженного нападения на главу региона Андрея Чибиса будет заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

В телеграм-канале правительства региона говорится, что исполнение обязанностей на Аксенову возложено "в связи с временной нетрудоспособностью главы региона".

Аксенова руководит аппаратом правительства региона с 2019 года. В 2022 году также заняла пост заместителя губернатора Мурманской области.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие.

Губернатор был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где ему провели операцию.

СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом стал 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов. По данным СКР, в ходе допроса задержанный пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

Мурманск СКР Андрей Чибис Мурманская область Надежда Аксенова Апатиты
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