Около 20 жилых домов под Белгородом повреждены при обстрелах 2 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Три многоквартирных и 15 частных жилых домов в Белгородском районе получили повреждения в результате обстрелов ВСУ в минувший вторник, пострадавших не было, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждены пять частных жилых домовладений, три многоквартирных дома, три надворных постройки, производственное помещение, здание ТЦ и четыре автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Также 2 апреля при обстрелах ВСУ в Тавровском сельском поселении пострадали шесть частных домовладений и один автомобиль, в Разуменском сельском поселении и поселке Октябрьский - по одному частному домовладению и одной надворной постройке, в Беловском сельском поселении и поселке Северный - по одному частному домовладению, в Майском, Никольском и Новосадовском сельских поселениях - по одному автомобилю.

По селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - зафиксировано три прилета.

"В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам и воздушным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.