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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Более 600 жилых объектов повреждено обстрелами в Белгороде за неделю

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о размерах ущерба, нанесенного украинскими обстрелами жилому фонду на минувшей неделе.

"За прошлую неделю в Белгороде от обстрелов пострадало 645 объектов. С 25 по 31 марта восстановили 658 жилых объектов", - сказал Демидов на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

В частности, установили 980 оконных рам (67% от плана) и 693 балконные рамы (32% от плана). Осталось отремонтировать 1 925 изделий - 484 окна и 1 441 балкон.

"Работы проводят поэтапно. До 8 апреля завершат все работы по окнам, до 20 апреля - по балконам", - отметил мэр города.

Также, по его информации, за неделю были выполнены работы по ремонту кровли по 29 адресам. В планах - восстановление кровли в 54 индивидуальных домах и восьми многоквартирных домах. Это 1 371 кв. м. Работы поэтапно завершат до 20 апреля.

"По машинам. В работе 1 430 поврежденных авто. Компенсацию выплатили владельцам 200 машин, документы еще по 100 отправили на оплату. Работы планируется завершить до 30 апреля", - сообщил Демидов.

С 11 марта Белгород, прилегающий район, а также другие территории региона подергаются интенсивных атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей с обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения в регионе, а также вывозят в другие области РФ.

Белгород Валентин Демидов Белгородская область
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