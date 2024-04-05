Более 3 тыс. жителей Оренбуржья эвакуированы из-за паводка

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. жителей Оренбургской области эвакуированы из-за подтопления, сообщает пресс-служба губернатора региона. Среди них 721 ребенок.

По данным на 5 апреля, в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.

В настоящее время губернатор Оренбуржья Денис Паслер находится в Орске, втором по величине городе региона, где ведутся работы по укреплению дамбы.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в связи с паводком на всей территории Оренбургской области.

В была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС Илья Денисов.

Власти города Орска попросили жителей некоторых улиц эвакуироваться в связи с угрозой прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал.