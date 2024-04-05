Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Более 3 тыс. жителей Оренбуржья эвакуированы из-за паводка

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. жителей Оренбургской области эвакуированы из-за подтопления, сообщает пресс-служба губернатора региона. Среди них 721 ребенок.

По данным на 5 апреля, в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.

В настоящее время губернатор Оренбуржья Денис Паслер находится в Орске, втором по величине городе региона, где ведутся работы по укреплению дамбы.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в связи с паводком на всей территории Оренбургской области.

В была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС Илья Денисов.

Власти города Орска попросили жителей некоторых улиц эвакуироваться в связи с угрозой прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал.

МЧС Оренбург Орск Денис Паслер Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Орске прорвало дамбу

В Орске прорвало дамбу

Что произошло за день: пятница, 5 апреля

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

Чибиса перевели в Мурманскую областную больницу

Нападение на Crocus City Hall

Арестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК

Кабмин РФ увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });