Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Половодье в Оренбургской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МЧС Илья Денисов по поручению министра Александра Куренкова прибыл в Оренбургскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка и помощи населению, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу.

Ранее в регион была направлена дополнительная группировка спасателей.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 - дети, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка. Два самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства со спасателями на борту вылетели в Орск.