Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область
Половодье в Оренбургской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МЧС Илья Денисов по поручению министра Александра Куренкова прибыл в Оренбургскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка и помощи населению, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу.

Ранее в регион была направлена дополнительная группировка спасателей.

В РоссииРежим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводкаРежим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводкаЧитать подробнее

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 - дети, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка. Два самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства со спасателями на борту вылетели в Орск.

Александр Куренков Ил-76 МЧС Оренбург Орск Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

Чибиса перевели в Мурманскую областную больницу

Нападение на Crocus City Hall

Арестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК

Кабмин РФ увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Дело о покушении на мурманского губернатора передано в центральный аппарат СКР

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });