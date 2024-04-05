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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

В пострадавшее от паводка Оренбуржье направлена дополнительная группировка МЧС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению Оренбургской области, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Два самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства со спасателями на борту вылетели в город Орск Оренбургской области", - говорится в сообщении.

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Более ста специалистов отряда "Центроспас" и центра по проведению операций особого риска "Лидер" МЧС РФ также усилят группировку в наиболее сложных районах региона, отметили в ведомстве.

На пути в пострадавший регион находятся 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазную станцию быстрого развертывания. Кроме того, в регион направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра МЧС РФ для откачки больших объёмов водяной смеси до 350 литров в секунду.

"Также в Оренбуржье следует аэромобильная группировка главного управления МЧС РФ по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники", - добавили в министерстве.

В настоящее время в Оренбургской области подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 - дети, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.

Оренбургская область
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