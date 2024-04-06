Ликвидирующая прорыв дамбы в Орске группировка МЧС увеличена почти вдвое

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области ликвидируют 440 спасателей, задействовано 217 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Работы в зоне порыва дамбы в Орске не прекращаются. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте прорыва дамбы работают 240 сотрудников МЧС РФ и 113 единиц техники.

Эвакуация жителей продолжается. В пунктах временного размещения (ПВР) находится 135 человек, в том числе 55 детей.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

В регион была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

На всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией действует режим ЧС.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.