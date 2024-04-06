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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Дальнейшего разрушения дамбы в Орске (Оренбургская область) в настоящий момент не происходит, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

"Дамба не разрушается. Поток воды стабильный со вчерашнего вечера", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, количество подтопленных домов остается прежним - около 2,4 тыс. "Вода растекается, где-то ее становится больше, где-то меньше. Но количество подтопленных домов не меняется", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что эвакуация из зоны подтопления продолжается, в том числе кого-то "уговаривают и вывозят".

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. Уже эвакуированы около 2 тысяч человек.

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При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал - 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

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Орск Оренбургская область
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