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Потенциально опасным уровень воды в реках остается в 5 муниципалитетах Оренбуржья

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уровень рек остается потенциально опасным рядом с пятью муниципалитетами Оренбургской области, в том числе, Оренбургом и Орском, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщает в своем телеграм-канале, что в настоящее время половодье охватило 27 муниципальных образований региона.

"Эвакуировано 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Нарушено энергоснабжение в 8 816 жилых домах", - говорится в сообщении.

Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области, в том числе в городе Орске.

"Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске, где складывается наиболее сложная обстановка", - говорится в сообщении.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Денис Паслер Оренбург Орск Оренбургская область
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