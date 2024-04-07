Мост в Кургане через реку Тобол закроют из-за паводка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Кургана закрывают проезд по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол, сообщается в официальном телеграмм-канале мэрии.

"Для беспрепятственного прохождения воды с вечера понедельника, 8 апреля, проезд всех видов транспорта по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол будет закрыт", - говорится в сообщении.

По словам директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Дениса Давыдова, Мало-Чаусовский мост попадает под затопление при отметке свыше пяти метров, и в этом случае вода начнет переливаться через верх.

Как отметил Давыдов, чтобы вода и ледяные массы могли беспрепятственно пройти, с мостового сооружения будут сняты перильные и барьерные ограждения. В связи с закрытием моста будет изменено движение общественного транспорта по четырем маршрутам с утра 8 апреля.

Кроме того, в рамках противопаводковых мероприятий ведутся дополнительные работы по укреплению тела дамбы в Кургане, завозится грунт для ее подсыпки, засыпаются заезды в садовые товарищества, расположенные с правой стороны дамбы.

Также, по сведениям мэрии, к предстоящему паводку готовят общественные территории - парки, места массового отдыха и купания. В частности, ведется демонтаж игрового и спортивного оборудования, лежаков, раздевалок, малых архитектурных форм на месте массового отдыха и купания "Бабьи пески". Демонтированы малые архитектурные формы на набережной реки Тобол в районе культурно-исторического комплекса "Царево городище", лежаки на общественной территории на берегу Тобола в районе Кировского моста.

Сотрудникам Дирекции парков и скверов предстоит демонтировать лавочки и качели в районе городского гидроузла и на нижней набережной реки Тобол в районах липовой аллеи и аллеи шаровидных ив.

Власти Кургана также советуют горожанам на период паводка заранее позаботиться о домашних животных, предусмотрев возможность их размещения у родственников, друзей, знакомых. При этом администрация прорабатывает вопрос временного размещения домашних питомцев в местных приютах. В том числе для этого планируется задействовать муниципальный приют для бездомных животных.

Между тем пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что существует риск перелива реки Тобол через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское, в связи с чем могут быть отрезаны от окружного центра Бугровое, Прорывное, Озерное, Ретуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное. Проезд в эти населенные пункты планируется организовать со стороны Куртамыша, дорогу от которого укрепят щебнем.

В Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона, проживающих в зонах возможного затопления, эвакуироваться заранее.

По оперативным данным МЧС, в зоне подтопления и затопления могут оказаться более 60 населенных пунктов. В воскресенье начата превентивная эвакуация жителей десяти сел, расположенных в Притобольном и Звериновголовском округах.