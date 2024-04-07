Глава Оренбургской области заявил, что ситуация с паводком в регионе остается сложной

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию с весенним половодьем в области и сообщил о прогнозируем пике паводка в соседних регионах.

"Ситуация остается сложной в нашем регионе и других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье - 10 апреля", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья сообщала со ссылкой на Росгидромет, что 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля.