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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Глава Оренбургской области заявил, что ситуация с паводком в регионе остается сложной

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию с весенним половодьем в области и сообщил о прогнозируем пике паводка в соседних регионах.

"Ситуация остается сложной в нашем регионе и других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье - 10 апреля", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья сообщала со ссылкой на Росгидромет, что 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Денис Паслер
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