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Насыпную дамбу, защищающую село Илек в Оренбургской области, поднимут до 12 м

Насыпную дамбу, защищающую село Илек в Оренбургской области, поднимут до 12 м
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС прогнозируют, что волна сильного паводка в Оренбургской области дойдет до села Илек с населением более 11 тыс. человек.

Ведутся работы по укреплению защищающей дамбы, сообщила пресс-служба министерства.

"Более 100 человек и 30 единиц техники укрепляют насыпную дамбу, защищающую село Илек от воды. Работы ведутся уже несколько дней, сейчас высота насыпи - 8,5 метров, ее предстоит увеличить до 12. Сюда в ближайшее время дойдет волна паводка. По расчетам специалистов, высоты будет достаточно, чтобы не дать воде разлиться в населенный пункт", - говорится в сообщении.

Всего в 39 регионах России, по данным МЧС, остаются подтопленными более 6,8 тыс. жилых домов. В субъектах, где в ближайшие дни ожидается неблагоприятная обстановка, спасатели приведены в режим повышенной готовности.

Илек - село в Оренбургской области, административный центр Илецкого района. Население - более 11 тыс. человек.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург МЧС Орск Оренбургская область
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