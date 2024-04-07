Стабилизация ситуации с паводком в Оренбуржье ожидается после 20 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области, основываясь на прогнозах синоптиков, ожидают пик паводка в ближайшие дни, а стабилизацию ситуации - после 20 апреля, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора региона.

"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления - Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", - говорится в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске выразил надежду на стабилизацию обстановки после принятого решения о снижении объема сброса с Ириклинского водохранилища.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни получится продолжать снижение (объема сброса). Работу по сохранению энергоресурсов ведем в круглосуточном режиме. Нужно стабилизировать ситуацию, затем приступить к восстановлению пострадавшей инфраструктуры. Все силы мобилизованы", - приводятся в сообщении его слова.

В свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров отметил в ходе заседания, что ожидается дальнейшее снижение сброса на Ириклинском водохранилище.

"Зная прогноз высокого весеннего итога, мы подготовили Ириклинское водохранилище. Перед паводком уровень воды был ниже стабильных отметок. Сейчас для снижения наполняемости водохранилища мы постепенно увеличивали расход - с 90 кубометров в секунду до более чем 2 000. Как только приток снизился, сброс снизили до 1 680 кубометров в секунду. Снижение сброса будет и далее, но не настолько резкое, как сегодня", - сказал он.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.