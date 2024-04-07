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Ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 млрд руб.

Ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 млрд руб.
Местные жители, эвакуированные из подтопленных районов, в пункте временного размещения
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Общий ущерб от паводка в Оренбургской области может составит примерно 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что от пострадавших от паводка оренбуржцев уже принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь - 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества - 1889. По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты.

Выплаты начнутся с понедельника..

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Минприроды Минтранс Оренбург Минстрой Минсельхоз Оренбургская область
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