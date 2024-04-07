"Росатом" заявил о беспрецедентных атаках дронов на ЗАЭС

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС подверглась небывалым атакам дронов, ставящих ее безопасность под прямую угрозу, сообщили в воскресенье в департаменте коммуникаций Госкорпорации "Росатом".

"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в сообщении.

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В воскресенье ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС - удар пришелся на купол, отмечается в сообщении.

Как сообщили в департаменте, "критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений".

Ранее ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Прилеты дронов Украины были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.