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"Росатом" заявил о беспрецедентных атаках дронов на ЗАЭС

"Росатом" заявил о беспрецедентных атаках дронов на ЗАЭС
Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС подверглась небывалым атакам дронов, ставящих ее безопасность под прямую угрозу, сообщили в воскресенье в департаменте коммуникаций Госкорпорации "Росатом".

"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в сообщении.

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В РоссииВСУ атаковали дроном купол энергоблока Запорожской АЭСЧитать подробнее

В воскресенье ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС - удар пришелся на купол, отмечается в сообщении.

Как сообщили в департаменте, "критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений".

Ранее ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Прилеты дронов Украины были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под обстрелами с марта 2022 года.

Запорожская АЭС Росатом
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