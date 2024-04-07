"Росатом" заявил о беспрецедентных атаках дронов на ЗАЭС
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС подверглась небывалым атакам дронов, ставящих ее безопасность под прямую угрозу, сообщили в воскресенье в департаменте коммуникаций Госкорпорации "Росатом".
"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в сообщении.
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В воскресенье ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС - удар пришелся на купол, отмечается в сообщении.
Как сообщили в департаменте, "критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений".
Ранее ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Прилеты дронов Украины были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").
ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под обстрелами с марта 2022 года.