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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Восемь медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В зоне подтопления в Орске находятся восемь объектов здравоохранения, 132 пациента переведены в другие медучреждения, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что коек для пациентов достаточно.

В РоссииВ Орске из-за паводка за медпомощью обратились 99 человекЧитать подробнее

7 апреля в Оренбургской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации с паводком.

За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы - их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно.

Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, в Орск прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медучреждений пострадавших территорий.

Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
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