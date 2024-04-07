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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В подтопленном от паводка Орске эвакуированы более двух тысяч человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ продолжают работы по экстренной эвакуации жителей Орска, пострадавшего от сильнейшего паводка, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Эвакуированы уже более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении. Ранее местные власти сообщали о 1 164 эвакуированных.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

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По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, в зоне подтопления в Орске находятся более 6,6 тыс. жилых домов. На месте развернуто 11 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тыс. мест.

В близлежащих ПВР размещены 696 человек. В зоне подтопления расположено 11 социально значимых объектов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Оренбургская область МЧС РФ
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