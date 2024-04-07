Угроза новых подтоплений возникла в Орске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска просят жителей еще ряда улиц микрорайона Новый город эвакуироваться в связи с угрозой подтопления.

"Существует угроза подтопления территорий в районе улиц Краматорской - Станиславского - пр. Мира. Администрация города Орска приняла превентивное решение, не дожидаясь критической ситуации эвакуировать жителей данной территории в пункты временного размещения", - сообщает администрация Орска в своем телеграм-канале.

В настоящее время автобусы ожидают людей в двух точках сбора, они доставят людей в два пункта временного размещения.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.