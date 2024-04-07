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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Учебный процесс в Орске будет организован в дистанционном режиме

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Школы города Орска (Оренбургская область) переведены на дистант, потому что в некоторых учебных заведениях размещены эвакуированные жители.

"С понедельника в Орске учебный процесс будет организован в дистанционном режиме", - сообщает пресс-служба губернатора Оренбуржья в своем телегам-канале.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сообщил, что "сейчас эвакуированные (из зон подтопления - ИФ) размещены на базе школ".

В школах организованы 13 пунктов временного размещения, в настоящий момент в них находятся 1 052 человека.

Паслер отметил, что "необходимо организовать дополнительные пункты временного размещения, чтобы в кратчайшие сроки восстановить учебный процесс в стандартном режиме".

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Глава региона обратил внимание муниципальных служб на то, что ПВР должны быть рассчитаны на большее количество мест, чем прогнозируется в настоящее время. "Важно подготовить ПВР для людей, которые в ближайшее время не смогут вернуться в свои дома. Их необходимо разместить в комфортных условиях для длительного пребывания", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Оренбургская область
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