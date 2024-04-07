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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела о мародерстве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в хищении имущества с подтопленного двора строящегося дома, сообщает телеграм-канал регионального управления ГУ МВД.

Дело заведено и расследуется по ч. 1 ст. 158 УК РФ, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении.

Как сообщается, "сотрудники МУ МВД России "Оренбургское" при объезде зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый плес заметили мужчину, который перевозил на тележке строительный материал". В ходе общения с ним полицейские заподозрили его в попытке похитить чужое имущество с подтопленного двора. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции.

7 апреля в Оренбургской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации с паводком.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Оренбургская область МВД РФ
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