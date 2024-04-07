Мэр Оренбурга вновь призвал жителей части города немедленно эвакуироваться

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Оренбурга Сергей Салмин в воскресенье вновь обратился к жителям ряда поселков и садовых товариществ в черте города с требованием эвакуации из-за ухудшения паводковой обстановки.

В телеграм-канале главы города продублировано записанное накануне видеообращение к оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления.

В нем мэр призывает жителей части города немедленно эвакуироваться из-за серьезной паводковой обстановки, а также заявляет о возможной принудительной эвакуации с участием полиции.

Это районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, перечислил Салмин.

"Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - сказал мэр.

Позже Салмин сообщил в своем телеграм-канале, что "сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической".

"Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", - сказал он в размещенном в телеграм-канале видео.

Мэр также отметил, что "Оренбург водоканал" работает в режиме паводка, производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах.

"Это совершенно безопасно. Вода в кране - питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", - сказал он.

Ранее со ссылкой на мэрию города сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга за сутки прибавил еще 28 см, подтоплено около 1,6 тыс. участков. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей.

В ночь на воскресенье несколько улиц и переулков в Оренбурге были закрыты, строится искусственная насыпь для защиты жилых домов на улице Уральской.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.