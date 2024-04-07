В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. домов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Паводковые воды в Оренбургской области затопили 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков, в регионе введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку, сообщила пресс-служба главы региона в воскресенье.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них более 1 тыс. человек размещены в пунктах временного размещения.

В результате подтоплений нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах. Для восстановления энергоснабжения задействовано 39 аварийных бригад.

Наиболее сложная обстановка отмечается по-прежнему в Орске. Подтоплено 6,6 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.

Развернуто 14 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

В Орск прибыл второй эшелон "Центроспас" в составе 50 человек, а также эшелон курсантов Уральского института ГПС МЧС России в составе 125 человек и двух плавсредств.

Организована круглосуточная работа постоянно действующего межведомственного оперативного штаба.