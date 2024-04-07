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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 8 см, до опасного уровня осталось 66 см

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 8 см, до опасного уровня осталось 66 см
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Урал у Оренбурга к вечеру воскресенья поднялся до 864 см, сообщила мэрия областного центра.

Опасный уровень - 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено - 760 см.

Днем в воскресенье сообщалось, что уровень реки Урал вблизи Оренбурга достиг 856 см. Таким образом, к вечеру уровень вырос еще на 8 см.

Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы вечером в воскресенье составляет 765 см. Это на 12 см больше, чем днем.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Оренбургская область
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