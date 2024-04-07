В больницах Орска приостановлено оказание плановой медпомощи

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга.

Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава региона со ссылкой на слова зампреда правительства Оренбургской области - министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам: ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50.

Коечный фонд в этих двух стационарах, расположенных вне опасности затопления, достаточен для оказания неотложной помощи, также штатно работают педиатрические и инфекционные койки в городе.

В случае необходимости будет развернуто свыше 300 коек в Онкодиспансере, Детской больнице, Инфекционной больнице, в Новотроицке, необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили.

Савинова заверила, что имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет.

При необходимости будут привлечены медицинские организации Оренбурга и других субъектов страны.

Зампред правительства области напомнила, что с понедельника с целью профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, со вторника начнётся массовая вакцинация населения против гепатита А.

"Прошу население пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается", - подчеркнула Савинова.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера.