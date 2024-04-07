Река Елшанка в Орске выходит из берегов, объявлена эвакуация прилегающих улиц

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Река Елшанка в Орске выходит из берегов, мэрия объявила эвакуацию жителей с прилегающих улиц, сообщил мэр города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

"Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки", - написал он.

В зону подтопления попадает территория от улицы Вяземской до улицы Краматорской и Механического завода, уточнил Козупица.

Администрация Ленинского района вместе с полицией дежурит в круглосуточном режиме, обеспечены автобусы для эвакуации.