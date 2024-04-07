Уровень воды в реке Самара у оренбургского Бузулука достиг опасной отметки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Самара у поста Бузулук в Оренбургской области к вечеру воскресенья достиг опасной отметки и составил 930 см, сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.

Власти информируют жителей о создавшейся обстановке и просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

Обеспечена готовность аварийно-спасательных формирований, коммунальных и дорожных служб, муниципалитетов на случай аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Специалисты поддерживают устойчивую работу объектов связи, энергоснабжения.