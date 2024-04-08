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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Река Сакмара у оренбургского Кувандыка поднялась за сутки на 17 см

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды реки Сакмара в районе города Кувандык (Оренбургская область) за прошедшую ночь поднялся на 17 см и составил 418 см, сообщается на сайте администрации Кувандыкского городского округа в понедельник.

В районе Большое Чураево Сакмара поднялась до 550 см (+16 см).

Критический уровень для Сакмары в районе Кувандыка составляет 500 см, в районе Большого Чураево - 500 см.

Уровень воды в реке Урал в районе населенных пунктов Кувандыкского городского округа поднялся на 5 см: в Новоуральске - 580 см, в поселке Урал - 590 см. Критический уровень для населенных пунктов, расположенных в зоне разлива Урала, составляет 800 см.

Как сообщалось, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

В целом в регионе, по данным на вечер воскресенья, паводковые воды затопили 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков (на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ). С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано более 6,1 тыс. человек (в том числе свыше 1,4 тыс. детей), из них более 1 тыс. человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР). Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.

В регионе развернуто 14 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе более 2,3 тыс. спальных. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью свыше 23,3 тыс. человек.

Оренбургская область Кувандык Орск
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